Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Добыть кусок хлеба очень важно, Тельцы. Но вдумайтесь, вам действительно необходимо сходить с ума и выбиваться из сил, чтобы жить в достатке? Девы, законы привлекательность порой преподносят внезапные лазейки. Включите эмпатию на полную, особенно если у вас есть кто-то на примете. Весы, хотите забраться повыше по карьерной лестнице? Самое время.





Овен — гороскоп на сегодня, 6 сентября

Настало время исполнения желаний. Приготовьтесь, вы получите все ровно в таком виде, в котором давно хотели. Некоторым из Овнов предписано путешествие великой значимости. А может вы давно хотели показать свое творчество миру? В таком случае помните, лучшее — враг хорошего.

Космический совет: не бойтесь показать себя миру.

Телец — гороскоп на сегодня, 6 сентября

Прокормить семью — очень важно. Но нужно ли вам убиваться и сходить с ума, чтобы твердо стоять на ногах? Будьте осторожны, Тельцы. Вполне возможно, что вы живете с иллюзией стабильности и безопасности. Где же ваше истинное счастье? Что дарит вам радость? Пусть день сегодняшний станет точкой невозврата. Обретите себя вновь.

Космический совет: беспокойтесь о себе, а не о деньгах.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 сентября

Вы ближе к своей главной цели, чем можете себе представить. Продолжайте доводить проекты до конца и соблюдайте дедлайны. Уделите пару минут перед сном тому, чтобы подвести итоги дня и оценить прогресс в тех или иных делах. Вы на фрегате по имени «Успех» — чините паруса, и намечайте порт назначения.

Космический совет: четко определите приоритеты.

Рак — гороскоп на сегодня, 6 сентября

Иногда перемены могут пугать, но даже при этом условии вы не должны обходить их стороной. Сопротивляться переменам в вашем случае — как плыть по горной реке без лодки. То есть больно и тяжело. Вы пережили все прошлые бури, почему не сможете пережить эту? Маленький секретик: Вселенная метнет молнию в любого, кто встанет у вас на пути.

Космический совет: поменяйте обстановку.