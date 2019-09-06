Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Добыть кусок хлеба очень важно, Тельцы. Но вдумайтесь, вам действительно необходимо сходить с ума и выбиваться из сил, чтобы жить в достатке? Девы, законы привлекательность порой преподносят внезапные лазейки. Включите эмпатию на полную, особенно если у вас есть кто-то на примете. Весы, хотите забраться повыше по карьерной лестнице? Самое время.
Овен — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Настало время исполнения желаний. Приготовьтесь, вы получите все ровно в таком виде, в котором давно хотели. Некоторым из Овнов предписано путешествие великой значимости. А может вы давно хотели показать свое творчество миру? В таком случае помните, лучшее — враг хорошего.
Космический совет: не бойтесь показать себя миру.
Телец — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Прокормить семью — очень важно. Но нужно ли вам убиваться и сходить с ума, чтобы твердо стоять на ногах? Будьте осторожны, Тельцы. Вполне возможно, что вы живете с иллюзией стабильности и безопасности. Где же ваше истинное счастье? Что дарит вам радость? Пусть день сегодняшний станет точкой невозврата. Обретите себя вновь.
Космический совет: беспокойтесь о себе, а не о деньгах.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Вы ближе к своей главной цели, чем можете себе представить. Продолжайте доводить проекты до конца и соблюдайте дедлайны. Уделите пару минут перед сном тому, чтобы подвести итоги дня и оценить прогресс в тех или иных делах. Вы на фрегате по имени «Успех» — чините паруса, и намечайте порт назначения.
Космический совет: четко определите приоритеты.
Рак — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Иногда перемены могут пугать, но даже при этом условии вы не должны обходить их стороной. Сопротивляться переменам в вашем случае — как плыть по горной реке без лодки. То есть больно и тяжело. Вы пережили все прошлые бури, почему не сможете пережить эту? Маленький секретик: Вселенная метнет молнию в любого, кто встанет у вас на пути.
Космический совет: поменяйте обстановку.
Лев — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Нет ничего предосудительного в том, чтобы совмещать дела и удовольствие, особенно, если этот «микс» приносит и больше дел, и больше удовольствия. Вы просто жжете и притягиваете взгляды сегодня. Неудивительно, что возможности лепятся к вам, как банные листы. Любое дело, которому вы говорите «да» сегодня, обещает вам десятикратное вознаграждение завтра.
Космический совет: не тратьте время попусту, займитесь финансами.
Дева — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Законы привлекательности порой преподносят сюрпризы, Девы. Включайте эмпатию на максимум, особенно если у вас есть кто-то на примете. Вы сразу поймете, стоит ли вкладывать силы и эмоции в отношения с конкретным человеком. Кстати, что у нас по физической форме? Не надо убиваться под штангой, но стоит сходить в парк, пробежаться, или сесть в позу лотоса под деревом.
Космический совет: флиртуйте, это полезно.
Весы — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Планирование, планирование и еще раз планирование, Весы. Всмотритесь в свои дела с двойной внимательностью и сможете разглядеть, где можно совершенствоваться. Думаете нанять помощника, чтобы распределить нагрузку? Так назначайте же собеседование! Улучшайте навык делегирования и станете лучшим в мире руководителем.
Космический совет: прокачивайте скилл руководства.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Жизнь — гигантское колесо обозрения, и ваша кабинка сейчас на самом верху. Будьте готовы сразу к нескольким прорывам сегодня. Знаки «стоп» убирают прочь с вашего «жизненного шоссе». Побольше интуитивных решений, а еще стоит обратить внимание на знаки, которые посылает Вселенная.
Космический совет: доверяйте интуиции в любви и работе.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Вы заслуживаете того места и тех людей, которые вас окружают. Посылайте прощальный поцелуй демонам, грызущим вас изнутри. Вместо страха и неуверенности — любовь к себе. Помните, ваше нынешнее состояние — это великая вселенская миссия.
Урок дня — никогда не останавливайтесь в познании. Поглощайте знания, их не бывает слишком много.
Космический совет: больше книг, меньше телевизора.
Козерог — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Времена больших свершений уже на пороге, Козероги. Якоря и гири упали с ваших ног, а воля к победе поистине несгибаема. Конечно, отовсюду вылезут злопыхатели и завистники и начнут злословить. Пусть это вас не остановит ни в коем случае.
Космический совет: не слушайте дураков.
Водолей — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Застряли в каком-то серьезном деле? Может быть боитесь написать первую строку? Просто отдайте себя потоку вдохновения и излейте на бумагу все, что есть на душе. Без остановок, без редактуры. Потом отложите написанное, выпейте стакан воды и поспите часов шесть. Наутро вы поймете, что часть ваших идей — чистое золото.
Космический совет: не останавливайте творческие позывы.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 6 сентября
Самое время для движения и прогресса. Крутые перемены уже на пути к вам, и это может навсегда изменить игру. Обязательно воплощайте свою энергию в жизнь, Рыбы. Это поможет вам оставаться сосредоточенным, несмотря на бесконечный список дел. У некоторых возможно крупная командировка. Надевайте лучшие костюмы, когда садитесь на борт. Вы никогда не знаете, кто может оказаться вашим соседом по самолету.
Космический совет: будьте во всеоружии.
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