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  4. Nokia перевыпустила популярный кнопочный телефон 2720 Flip — видео

Nokia перевыпустила популярный кнопочный телефон 2720 Flip — видео

, 4:31 Видео 21

Пользующаяся в прошлом спросом «раскладушка» поступит в продажу уже в сентябре.

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Фото, видео : YouTube / Nokia Mobile

Финская компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, перевыпустила популярный в прошлом кнопочный телефон в виде «раскладушки» 2720 Flip. Теперь устройство оснащено 4G-интернетом, а также имеет доступ к соцсети Facebook, видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp.

Помимо этого, по информации, размещенной на сайте HMD Global, обновленная «раскладушка» обладает 2,8-дюймовым экраном, а на ее внешней стороне установлен 1,3-дюймовый экран, на котором может отображаться имя контакта звонящего. Также в 2720 Flip предусмотрена «экстренная кнопка».

Телефон поступит в продажу в сентябре и будет доступен в трех цветах — синем, черном и розовом. Его стоимость составит около 6,5 тысячи рублей.

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