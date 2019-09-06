Спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера

В Крыму сотрудники МЧС ведут поиски пассажира затонувшего катера. ЧП произошло 5 сентября в районе города Судак. Небольшое прогулочное судно во время шторма перевернулось и пошло ко дну в 200 метрах от берега. Спасателям удалось достать из воды 11 человек, включая капитана катера. Однако один человек пропал. Его поиски велись до наступления темноты. Утром 6 сентября спасательная операция будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведское судно «Мальме» застряло во льдах у острова Шпицберген утром 4 сентября. Когда стало ясно, что людям не выбраться из ледяного плена самостоятельно, на помощь пришли спасатели, эвакуировавшие туристов на вертолете.