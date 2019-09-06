  1. Пятый канал
  4. Спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера

Спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера

, 9:17 Эфирная новость 21

Прогулочное судно затонуло возле Судака 5 сентября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

В Крыму сотрудники МЧС ведут поиски пассажира затонувшего катера. ЧП произошло 5 сентября в районе города Судак. Небольшое прогулочное судно во время шторма перевернулось и пошло ко дну в 200 метрах от берега. Спасателям удалось достать из воды 11 человек, включая капитана катера. Однако один человек пропал. Его поиски велись до наступления темноты. Утром 6 сентября спасательная операция будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведское судно «Мальме» застряло во льдах у острова Шпицберген утром 4 сентября. Когда стало ясно, что людям не выбраться из ледяного плена самостоятельно, на помощь пришли спасатели, эвакуировавшие туристов на вертолете.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

9:23
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
9:17
Спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера
9:12
Михайловский театр устроил балет под открытым небом Петербурга
9:02
Петербуржцы отправятся по Амазонке на самой большой в мире надувной лодке
9:00
Два российских Су-34 столкнулись в воздухе
8:51
Самую опасную педофилку Великобритании досрочно освободят из тюрьмы

Сейчас читают

«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото
Ники Минаж объявила об окончании карьеры
«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги