Видео: Индийская женщина родила двойню в 74 года

Жительница Индии стала самой пожилой мамой в мире. Она родила близнецов в возрасте семидесяти четырех лет. Все девять месяцев беременности женщина находилась в больнице под постоянным наблюдением врачей. Дети появились на свет абсолютно здоровыми. Как призналась новоиспеченная мама и ее 78-летний супруг, их вдохновил пример соседки, которая родила в 55 лет с помощью ЭКО. Такую же процедуру использовала и пожилая супружеская пара. Предыдущий рекорд по позднему рождению также был зафиксирован в Индии. Тогда мамой близнецов стала семидесятилетняя женщина.

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