  1. Пятый канал
  4. Видео: Индийская женщина родила двойню в 74 года

Видео: Индийская женщина родила двойню в 74 года

, 7:49 Эфирная новость 14

Дети появились на свет абсолютно здоровыми. Как призналась новоиспеченная мама и ее 78-летний супруг, их вдохновил пример соседки, которая родила в 55 лет с помощью ЭКО.

Смотрите также:

Закрыть

Жительница Индии стала самой пожилой мамой в мире. Она родила близнецов в возрасте семидесяти четырех лет. Все девять месяцев беременности женщина находилась в больнице под постоянным наблюдением врачей. Дети появились на свет абсолютно здоровыми. Как призналась новоиспеченная мама и ее 78-летний супруг, их вдохновил пример соседки, которая родила в 55 лет с помощью ЭКО. Такую же процедуру использовала и пожилая супружеская пара. Предыдущий рекорд по позднему рождению также был зафиксирован в Индии. Тогда мамой близнецов стала семидесятилетняя женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом старом мужчине в мире — ему 128 и он живет в Таиланде.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

7:49
Видео: Индийская женщина родила двойню в 74 года
7:31
Ники Минаж объявила об окончании карьеры
7:12
Видео: Грузовик и автобус столкнулись в Ивановской области
7:03
«Какая кайфовая!»: Поклонники звезды «Дома-2» Керн в восторге от ее преображения
6:42
Ученые развеяли миф о Лох-Несском чудовище — видео
6:21
Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Сейчас читают

Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!
«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото
«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги