Более 300 человек разыскивают четырехлетнего мальчика в Красноярском крае

Сотрудники полиции разыскивают четырехлетнего мальчика, который пропал вечером 5 сентября в Ирбейском районе, передает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

За помощью к правоохранителям обратился отец ребенка. Мужчина рассказал, что около 18 часов его сын ушел со двора дома и больше не вернулся.

На поиск ребенка было направлено около 300 человек, среди которых сотрудники полиции из ближайших населенных пунктов. Также к ним присоединились кинологи, администрация Ирбейского района, МЧС, волонтеры и местные жители.

Полицейские опрашивают жителей, которые видели мальчика накануне или общались с ним. Сейчас сотрудники полиции прочесывают тайгу в районе деревни, где пропал мальчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшая в лесах Нижегородской области девочка найдена живой спустя три дня. Пятилетнюю малышку обнаружили голодной и ослабленной. Поисковые отряды вывели ребенка из бурелома и передали медикам.