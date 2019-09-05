Правительство РФ выделило деньги на обезболивающие для тяжело больных детей

Правительство России в четверг, 5 сентября, приняло решение до начала собственного производства в России обезболивающих препаратов для детей с тяжелыми заболеваниям выделить деньги на их закупку из резервного фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд жизненно необходимых лекарственных препаратов для тяжелобольных детей с болевыми и судорожными синдромами в настоящее время производятся только за границей и не зарегистрированы в России. На основании вышесказанного поставлена задача наладить российское производство до 2023 года.

Распоряжение даст право оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах.

Обсуждение данной категории лекарств вышло на федеральный уровень после задержания двух матерей, которые приобретали их из заграницы по интернету.