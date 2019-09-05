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  4. Правительство РФ выделило деньги на обезболивающие для тяжело больных детей

Правительство РФ выделило деньги на обезболивающие для тяжело больных детей

, 14:35 19

Решение было принято в связи с тем, что ряд необходимых препаратов производится только за границей и они не зарегистрированы в России.

Фото : ТАСС/FrankHoermann/SVEN SIMON

Правительство России в четверг, 5 сентября, приняло решение до начала собственного производства в России обезболивающих препаратов для детей с тяжелыми заболеваниям выделить деньги на их закупку из резервного фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд жизненно необходимых лекарственных препаратов для тяжелобольных детей с болевыми и судорожными синдромами в настоящее время производятся только за границей и не зарегистрированы в России. На основании вышесказанного поставлена задача наладить российское производство до 2023 года.

Распоряжение даст право оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах.

Обсуждение данной категории лекарств вышло на федеральный уровень после задержания двух матерей, которые приобретали их из заграницы по интернету.

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Правительство РФ выделило деньги на обезболивающие для тяжело больных детей

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