ФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

Известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Но до сих пор точно не известна судьба их будущей занятости. Контракт с «Зенитом» истек у Кокорина еще когда он находился в СИЗО. С Мамаевым ФК «Краснодар» пообещал разорвать соглашение сразу после того, как в июле 2018-го произошла драка, но фактически, он еще числится в команде до конца 2019-го.

Как пишет KP.RU, клуб все-таки сдержал свое обещание и уже обратился в Палату по разрешению споров. Руководство ФК «Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с Павлом Мамаевым, но произойдет это только тогда, когда футболист сможет присутствовать в зале суда лично. Несмотря на недобор игроков после череды травм, «Краснодар» решил не идти на уступки и не включил Мамаева в списки на участие в РПЛ и Лиге Европы.

Мамаеву уже поступали предложение о вакантном месте из «Урала» и «Ахмата», сообщают журналисты. Но ему придется дождаться зимнего трансферного окна до 22 января, чтобы оказаться в составе другой команды РПЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кокорина и Мамаева должны выпустить на свободу 17 сентября.