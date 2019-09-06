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  4. ФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

ФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

, 12:49 Фото 41

Футболист останется без работы до начала 2020-го, пишет издание KP. RU.

Фото : ТАСС/Фадеичев Сергей

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 309

Известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Но до сих пор точно не известна судьба их будущей занятости. Контракт с «Зенитом» истек у Кокорина еще когда он находился в СИЗО. С Мамаевым ФК «Краснодар» пообещал разорвать соглашение сразу после того, как в июле 2018-го произошла драка, но фактически, он еще числится в команде до конца 2019-го.

Как пишет KP.RU, клуб все-таки сдержал свое обещание и уже обратился в Палату по разрешению споров. Руководство ФК «Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с Павлом Мамаевым, но произойдет это только тогда, когда футболист сможет присутствовать в зале суда лично. Несмотря на недобор игроков после череды травм, «Краснодар» решил не идти на уступки и не включил Мамаева в списки на участие в РПЛ и Лиге Европы.

Мамаеву уже поступали предложение о вакантном месте из «Урала» и «Ахмата», сообщают журналисты. Но ему придется дождаться зимнего трансферного окна до 22 января, чтобы оказаться в составе другой команды РПЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кокорина и Мамаева должны выпустить на свободу 17 сентября.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 309
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