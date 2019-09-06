Видео: реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки

В Петербурге в ночь с 5 на 6 сентября жители одной из новостроек оказались затоплены кипятком. В не сданной еще квартире на 22 этаже прорвало трубу с горячей водой.

Инцидент произошел на Кондратьевском проспекте. По сообщению жильцов дома, затоплены как минимум десять этажей. На видео, которыми пострадавшие делятся в социальных сетях, видно, что вода заполнила не только квартиры — кипяток буквально рекой разлился по общим коридорам и стекает в шахту лифта и переливается через общие балконы.

При этом жители пострадавшего дома остались недовольны тем, что управляющая компания больше часа никак не реагировала на информацию о затоплении. По мнению живущих в затопленном подъезде, представители компании должны были незамедлительно вскрыть квартиру, в которой произошел прорыв и перекрыть воду по стояку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что потолок рухнул в жилом доме в центре Петербурга.