Беглов открыл обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге сегодня, 6 сентября, открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. В здании в Соляном переулке новая экспозиция. Над ее созданием трудились известные ученые и исследователи истории Великой отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, а также сотрудники городских музеев и представители правительства Петербурга.

«Историю невозможно переписать, как и невозможно закрыть музей, особенно наш с вами музей, который был репрессирован, который пострадал. Он тоже сражался за себя и за ту память», — сказал глава Петербурга.

Ранее действующий губернатор Петербурга Александр Беглов лично обратился к президенту с просьбой помочь с обновлением пространства в Соляном переулке. Следующим шагом по развитию музея станет организация Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады.

Наш корреспондент Екатерина Иванова встретилась с теми, кто пережил страшные годы и увидела уникальные экспонаты выставки.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Петербурга рассказал о развитии метро и скоростных трамваев.