Откуда столько жестокости? Многодетную россиянку убили в Белоруссии

В Белоруссии местный житель задушил многодетную россиянку. Женщина из Мурманской области воспитывала троих детей.

Трагедия произошла в деревне Круговец Жлобинского района — в этом населенном пункте погибшая приобрела дом несколько лет назад и приезжала туда на летний отдых с детьми. Женщина поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который живет в деревне. Обычно он помогал многодетной матери вести хозяйство.

Однако 23 августа, как полагают следователи, соседи поссорились — мужчина ударил знакомую, а затем задушил. Тело местный житель закопал на краю участка. К тому моменту двое старших детей уже уехали домой, а с погибшей остался только шестилетний ребенок — ему мужчина сказал, что мама уехала в Минск. Подозреваемый также связался со старшей дочерью через социальные сети погибшей и попросил напомнить пин-код от банковской карты, с которой позднее снял деньги.

Во время следственного эксперимента на месте убийства, видео с которого опубликовали белорусские следователи, мужчина признался, что был нетрезв и не понимает, как такое могло произойти.

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