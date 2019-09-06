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Откуда столько жестокости? Многодетную россиянку убили в Белоруссии

, 20:46 Внимание: шокирующие кадры! 158

Женщина из Мурманской области каждое лето проводила на даче вместе с детьми.

Фото, видео : ТАСС/Dominic Lipinski, Следственный комитет Республики Беларусь

В Белоруссии местный житель задушил многодетную россиянку. Женщина из Мурманской области воспитывала троих детей.

Трагедия произошла в деревне Круговец Жлобинского района — в этом населенном пункте погибшая приобрела дом несколько лет назад и приезжала туда на летний отдых с детьми. Женщина поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который живет в деревне. Обычно он помогал многодетной матери вести хозяйство.

Однако 23 августа, как полагают следователи, соседи поссорились — мужчина ударил знакомую, а затем задушил. Тело местный житель закопал на краю участка. К тому моменту двое старших детей уже уехали домой, а с погибшей остался только шестилетний ребенок — ему мужчина сказал, что мама уехала в Минск. Подозреваемый также связался со старшей дочерью через социальные сети погибшей и попросил напомнить пин-код от банковской карты, с которой позднее снял деньги.

Во время следственного эксперимента на месте убийства, видео с которого опубликовали белорусские следователи, мужчина признался, что был нетрезв и не понимает, как такое могло произойти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 80-летнюю старушку насмерть забили черенком от швабры

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