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  4. Меган Маркл «сбежала» от сына и мужа в Нью-Йорк к подруге

Меган Маркл «сбежала» от сына и мужа в Нью-Йорк к подруге

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Герцогиня Сассекская отправилась в Америку, чтобы поддержать теннисистку Серену Уильямс в решающем матче.

Фото : Ian Vogler/ Pool via REUTERS

Меган Маркл впервые после рождения ребенка отправилась в одиночное путешествие. Герцогиня Сассекская покинула принца Гарри и сына Арчи, чтобы поддержать на открытом чемпионате США по теннису давнюю подругу — Серену Уильямс. Об этом сообщает ENEWS.

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Инсайдеры утверждают — Меган Маркл купила авиабилеты до Нью-Йорка в последнюю минуту. Поездка в Америку получилась спонтанной. В сети уже появилось множество шуток на тему того, что супруга принца Гарри улетела, чтобы выспаться. Ее сыну Арчи всего четыре месяца.

Меган Маркл решила поддержать Серену Уильямс, которая встретится в решающем поединке с Бьянкой Андрееску 7 сентября. По слухам, после матча герцогиня Сассекская хочет предложить известной теннисистке стать крестной матерью ее ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Меган Маркл вновь раскритиковал герцогов Сассекских.

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