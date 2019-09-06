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  4. Новый клип Киркорова за сутки набрал более 850 тысяч просмотров

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 850 тысяч просмотров

, 20:36 147

Видео на песню «Лунный гость» снято в стиле классического боевика об ограблениях.

Фото : YouTube @GUTSERIEV MEDIA

Новый клип Филиппа Киркорова на песню «Лунный гость» набрал более 850 тысяч просмотров пользователей сети. Видео снято в стиле классического боевика об ограблениях.

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YouTube @GUTSERIEV MEDIA

По сюжету в одном из музеев Петербурга идут съемки клипа артиста. В определенный момент «режиссер» дает команду — поправить свет. Ассистенты закрывают спецоборудованием обзор камер видеонаблюдения и в этот момент «съемочная группа» во главе с Киркоровым совершает ограбление.

YouTube @GUTSERIEV MEDIA

Уходя от погони по рекам и каналам Северной столицы, «бандиты» стреляют по своим преследователям из автоматов и в какой-то момент им удается скрыться в грузовом порту. Киркоров прячет своих подельников в одном из контейнеров, который отправляется на погрузку на судно, а сам мило общается и фотографируется с нагрянувшими к нему силовиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Филиппа Киркорова высказался после скандального заявления МИД Болгарии о Второй мировой.

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