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«Они ни капли не щедрые»: отец Маркл вновь раскритиковал герцогов Сассекских

, 21:47 Фото 12

Томас Маркл назвал монарших особ лицемерными, поскольку они якобы помогают всем, кроме своей семьи.

Фото : www.globallookpress.com / © Mark Thomas

Отец Меган Маркл — Томас Маркл — в очередной раз раскритиковал свою дочь и принца Гарри. По его мнению, герцоги Сассекские слишком лицемерно ведут себя на публике. Таким образом мужчина поддержал ненавистников монарших особ, которые набросились на них из-за использования воздушного транспорта, загрязняющего воздух. 

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Томас Маркл, как и многие другие, не понимает, как его дочь и Гарри могут одновременно выступать в защиту окружающей среды и загрязнять ее. Также он добавил, что устал от попыток Меган Маркл всячески очернить его.

«Все говорят, какие они чудесные и щедрые, но они ни капли не щедрые по отношению к своей семье. Это лицемерие», — цитирует отца герцогини Daily Mail.

Между тем еще недавно Томас Маркл заявлял, что факт рождения его шестого внука в королевской семье вызывает гордость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцоги Сассекские наняли исключительно женский персонал.

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