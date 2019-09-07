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Владимир Путин позвонил главе ЦИК после информации о нападении на нее

, 1:38 Видео 33

Президент России выразил надежду на скорую поимку нападавшего.

Фото, видео : 5-tv.ru, Sputnik/ Mikhail Klimentyev/ Kremlin via REUTERS

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой, на которую в ночь на пятницу, 6 сентября, было совершенно нападение в собственном доме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что президенту было доложено о произошедшем сразу же, как он прилетел в Благовещенск на совещание по космодрому «Восточный».

«После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — заявил Песков.

Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет пойман в ближайшее время.

5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.

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