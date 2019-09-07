Владимир Путин позвонил главе ЦИК после информации о нападении на нее

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой, на которую в ночь на пятницу, 6 сентября, было совершенно нападение в собственном доме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что президенту было доложено о произошедшем сразу же, как он прилетел в Благовещенск на совещание по космодрому «Восточный».

«После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — заявил Песков.

Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет пойман в ближайшее время.