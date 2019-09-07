Лидер партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг в интервью изданию Rheinische Post рассказал о последствиях от ответных санкций России. По словам политика, ограничительные меры, введенные Москвой, ощутимо ударили по Германии.

Майк Моринг отметил, что население восточной части страны выступает за нормализацию отношений с РФ.

« Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб », — сказал Майк Моринг.

Политик отметил, что от российских контрмер больше всего страдает сельское хозяйство. При этом выстраивание позитивного диалога с Москвой, по мнению Майка Моринга, должно происходить с учетом Минских договоренностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала возможность продления антироссийских санкций.