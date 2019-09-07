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  4. В Германии оценили последствия от ответных санкций России — видео

В Германии оценили последствия от ответных санкций России — видео

, 7:38 Видео 57

По словам политика Майка Моринга, ответные ограничительные меры сильно ударили по стране.

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Фото, видео : ТАСС/ Daniel Kalker, www.globallookpress.com

Лидер партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг в интервью изданию Rheinische Post рассказал о последствиях от ответных санкций России. По словам политика, ограничительные меры, введенные Москвой, ощутимо ударили по Германии.

Майк Моринг отметил, что население восточной части страны выступает за нормализацию отношений с РФ.

«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб», — сказал Майк Моринг.

Политик отметил, что от российских контрмер больше всего страдает сельское хозяйство. При этом выстраивание позитивного диалога с Москвой, по мнению Майка Моринга, должно происходить с учетом Минских договоренностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала возможность продления антироссийских санкций.

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