Испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей. Во время прохождения тестов на герметичность в присутствии инспекторов Федерального управления гражданской авиации США у воздушного судна вылетела дверь.

« Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин », — цитирует представителя Boeing РИА Новости.

Известно, что после произошедшего инцидента дальнейшие испытания лайнера были приостановлены. О том, состоится ли первый испытательной полет Boeing 777X, запланированный на начало 2020 года, не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 миллионов долларов.