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  4. Испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей — видео

Испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей — видео

, 8:58 Видео 79

Во время прохождения тестов на герметичность у воздушного судна вылетела дверь.

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Фото, видео : Twitter @Boeing 777-X, @Aero News

Испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей. Во время прохождения тестов на герметичность в присутствии инспекторов Федерального управления гражданской авиации США у воздушного судна вылетела дверь.

«Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин», — цитирует представителя Boeing РИА Новости.

Известно, что после произошедшего инцидента дальнейшие испытания лайнера были приостановлены. О том, состоится ли первый испытательной полет Boeing 777X, запланированный на начало 2020 года, не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 миллионов долларов.

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