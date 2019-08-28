Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 миллионов долларов

Дочерняя компания «Ростеха» — «Авиакапитал-Сервис» требует от Boeing компенсировать убытки в размере около 120 миллионов долларов, передают News.ru

Компания «Авиакапитал-Сервис» подала иск в суд Чикаго и требует Boeing вернуть аванс в размере 35 миллионов долларов и сумму упущенной выгоды — 75 миллионов долларов. С учетом штрафных санкций сумма может вырасти в несколько раз.

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Это первый иск после двух катастроф новейшего пассажирского самолета и приостановки его эксплуатации. В иске дочерняя компания «Ростеха» заявляет, что Boeing «специально» не предоставил информацию о летной годности Max клиентам, включая «Авиакапитал-Сервис», чтобы те купили самолет.

В итоге дочерняя компания «Ростеха» сделала заказ у Boeing 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты стали запрещены по всему миру в марте 2019 года. Теперь компания хочет, чтобы заказ был отменен.

Компания «Авиакапитал-Сервис» обвинила американского авиапроизводителя в небрежности не только при разработке самолета, но также при «утаивании критической информации» от авиавластей США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские «кукурузники» заменят новыми самолетами.