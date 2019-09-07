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Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

, 12:54 Видео 65

Президент России принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 872-летия Москвы.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 7 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 872-летию Москвы на ВДНХ. Глава российского государства поздравил жителей и гостей столицы, а также руководство мегаполиса с Днем города.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы — Прим.ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что за последние годы Москва заметно преобразилась. Очень многое было сделано для создания комфортной, деловой среды, а также социальной, транспортной и цифровой инфраструктур. Владимир Путин отметил, что любит Москву и гордится ей.

«Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин позвонил главе ЦИК после информации о нападении на нее.

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