Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 7 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 872-летию Москвы на ВДНХ. Глава российского государства поздравил жителей и гостей столицы, а также руководство мегаполиса с Днем города.
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Российский лидер добавил, что за последние годы Москва заметно преобразилась. Очень многое было сделано для создания комфортной, деловой среды, а также социальной, транспортной и цифровой инфраструктур. Владимир Путин отметил, что любит Москву и гордится ей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин позвонил главе ЦИК после информации о нападении на нее.