Футболист Быстров рассказал о своем ужасном отношении к геям

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире на YouTube-канале рассказал о своем отношении к геям. Футболист вспомнил инцидент, произошедший с ним в сентябре 2018 года около одного из клубов для лиц нетрадиционной ориентации в центре Петербурга.

Спортсмена ударил по лицу неизвестный мужчина. По словам Быстрова, он сам никак на это не отреагировал, так как был сильно пьян.

« К геям ужасно отношусь, это ужас вообще. Зачем я пришел к гей-клубу? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в Интернете посмотрел потом и сопоставил. Он потом мне по телефону сказал, что был неправ », — сказал Владимир Быстров.

Футболист добавил, что в его жизни драк, как таковых, было немного. Из подобных ситуаций он частенько выходил без последствия для себя.

« Драк в жизни немного было, мне как-то везло с этими ситуациями. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало », — признался Владимир Быстров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мамаев подарил самодельный иконостас «Бутырке» после УДО.