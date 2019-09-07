Футболист Быстров рассказал о своем ужасном отношении к геям

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире на YouTube-канале рассказал о своем отношении к геям. Футболист вспомнил инцидент, произошедший с ним в сентябре 2018 года около одного из клубов для лиц нетрадиционной ориентации в центре Петербурга.
Спортсмена ударил по лицу неизвестный мужчина. По словам Быстрова, он сам никак на это не отреагировал, так как был сильно пьян.
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Футболист добавил, что в его жизни драк, как таковых, было немного. Из подобных ситуаций он частенько выходил без последствия для себя.
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