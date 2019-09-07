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Футболист Быстров рассказал о своем ужасном отношении к геям

, 13:43 63

Бывшего полузащитника «Зенита» в сентябре 2018 года ударили по лицу около гей-клуба в центре Петербурга.

Фото : РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире на YouTube-канале рассказал о своем отношении к геям. Футболист вспомнил инцидент, произошедший с ним в сентябре 2018 года около одного из клубов для лиц нетрадиционной ориентации в центре Петербурга.

Спортсмена ударил по лицу неизвестный мужчина. По словам Быстрова, он сам никак на это не отреагировал, так как был сильно пьян.

«К геям ужасно отношусь, это ужас вообще. Зачем я пришел к гей-клубу? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в Интернете посмотрел потом и сопоставил. Он потом мне по телефону сказал, что был неправ», — сказал Владимир Быстров.

Футболист добавил, что в его жизни драк, как таковых, было немного. Из подобных ситуаций он частенько выходил без последствия для себя.

«Драк в жизни немного было, мне как-то везло с этими ситуациями. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало», — признался Владимир Быстров.

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