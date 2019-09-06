Мамаев подарил самодельный иконостас «Бутырке» после УДО

Павел Мамаев подарил «Бутырке» иконостас, который сделал своими руками во время отбывания наказания. Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

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По словам представителя спортсмена, во время заключения Мамаев вел себя как добропорядочный верующий — регулярно посещал церковные службы в храме СИЗО и даже сделал вместе с сокамерником иконостас на 20 икон. Свою работу скандально известный футболист передал в дар «Бутырке». Кроме того, во время отбывания наказания Павел был активным посетителем библиотеки и «не придерживался криминальной субкультуры».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александра Кокорина и Павла Мамаева суд освободил условно-досрочно. Домой осужденные за драку в октябре 2018 года футболисты отправятся уже 17 сентября.