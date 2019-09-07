Москалькова: Историческая акция по обмену граждан РФ и Украины состоялась

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС. Она назвала это событие «историческим».

По ее словам, 35 человек с одной стороны и 35 с другой прошли границы. Москалькова считает, что это новая страница отношений между Москвой и Киевом в гуманитарной и правозащитной сферах.

Борт с россиянами только что приземлился во «Внуково». Одновременно с этим в Борисполе сел лайнер с украинскими участниками обмена.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию граждан нашей страны перед вылетом из Борисполя.

Под снимком написано: «Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось!»

Twitter @RusEmbassy Ukraine

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет с российскими гражданами вылетел во «Внуково» 7 сентября в рамках договоренностей по обмену между Россией и Украиной. Одновременно с этим из московского «Внуково» также вылетели арестованные украинские моряки, которые были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой.

Вопрос об одновременном освобождении осужденных и задержанных граждан между Россией и Украиной стал прорабатываться в конце лета. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что данный обмен состоится в ближайшее время.

Российские власти неоднократно говорили о том, что главная цель в сложившейся ситуации с задержанием наших граждан, которых Украина практически взяла в заложники, вернуть их домой. А заодно и украинцев, которые пострадали за свои убеждения. Ради этого Россия готова была пойти на многое, даже отпустить осужденных преступников.

Дипломаты РФ долгое время добивались освобождения наших граждан, но однозначно было ясно — предыдущему украинскому режиму было выгодно, чтобы его граждане оставались в российских тюрьмах, для того чтобы на всех углах кричать о так называемых «узниках Москвы».

Крайне показательна история с украинскими моряками, которых бывший президент Незалежной, практически отправил на убой ради своих интересов — в частности президентски выборов. После чего «пиарился» везде, куда бы не приехал, рассказывая об их пребывании под арестом в России. Несмотря на то, что эти люди, выполняя преступные приказы, нарушили российские законы — сейчас они на свободе. Но что их ждет на родине?