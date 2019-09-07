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Актриса из «Склифосовского» попала в больницу с подозрительными пятнами на теле

, 15:45 28

Врачи заподозрили у артистки, также известной зрителям по сериалу «Измены», заболевание крови.

Фото : Instagram @lizaklimova

Актриса Лиза Климова, известная зрителям по ролям в сериалах «Измены», «Склифосовский», «Ясновидящая» и других, попала в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, у 30-летней артистки, недавно родившей дочь, по телу пошли подозрительные пятна. Медики заподозрили у Климовой заболевание крови, однако все обошлось. С диагнозом «дерматит» актрису отпустили домой.

Лиза Климова замужем за 32-летним актером Дмитрием Чеботаревым, снявшийся в таких фильмах как «Рок», «Тренер» и нескольких популярных сериалах. Пара поженилась в июне 2018 года.

Недавно Лизу вместе с мужем и ребенком видели на красной дорожке фестиваля «Кинотавр», где состоялся показ картины Валерии Гай Германики «Мысленный Волк». Климова сыграла в нем одну из главных ролей.

Ранее стало известно, что знаменитый советский и российский актер Валентин Гафт, перенесший инсульт около месяца назад, все еще находится в больнице, его частично парализовало.

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