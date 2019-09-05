  1. Пятый канал
  4. Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

, 10:55 164

В настоящий момент народный артист РСФСР проходит реабилитацию в одной из клиник.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Как стало известно 5-tv.ru, народный артист РСФСР находится на реабилитации в одной из больниц.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме этого, у Гафта возникли дополнительные проблемы со здоровьем и потребовалась хирургическая процедура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники, но медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его перевели в отделение неврологии.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

12:16
Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей
12:07
Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке
12:06
Итальянские службы опеки отобрали ребенка у россиянки — видео
11:56
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга
11:44
Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» рассказал о трагических потерях
11:33
«Прошло мимо нас»: Наташа Королева призналась, что никогда не изменяла Тарзану

Сейчас читают

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве
Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги