Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Как стало известно 5-tv.ru, народный артист РСФСР находится на реабилитации в одной из больниц.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме этого, у Гафта возникли дополнительные проблемы со здоровьем и потребовалась хирургическая процедура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию столичной клиники, но медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его перевели в отделение неврологии.