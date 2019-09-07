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  4. Москалькова на встрече с Вышинским назвала его символом борьбы за свободу слова

Москалькова на встрече с Вышинским назвала его символом борьбы за свободу слова

, 18:23 Видео 40

Омбудсмен по правам человека поблагодарила журналиста, который более одного года находился на Украине под арестом, за силу духа.

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Фото, видео : РИА Новости /Илья Питалев, 5-tv.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским вскоре после его возвращения в субботу, 7 сентября, в Москву из Киева в рамках обмена задержанными и осужденными гражданами РФ и Украины.

Журналист поблагодарил омбудсмена за всестороннюю поддержку его самого, а также членов семьи в то время, пока украинские правоохранительные органы всячески затягивали расследование дела против него.

Москалькова в свою очередь отметила, что благодаря силе духа Вышинского сегодняшний обмен и состоялся.

«Спасибо, что ты здесь, что понял всю конфигурацию момента, что помог людям тоже увидеть свет. Потому что, если бы не ты — многое вообще не могло бы случиться. Ты сегодня — символ борьбы за свободу слова, справедливость. Спасибо огромное, что все выдержал», — подчеркнула омбудсмен.

Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинский был освобожден.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал ситуацию с главным редактором «РИА Новости Украина» беспрецедентной, заявив, что его арестовали «за прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции».

Москалькова сегодня назвала обмен граждан РФ и Украины исторической акцией.

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