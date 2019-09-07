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  4. Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову признал свою вину

Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову признал свою вину

, 19:38 76

Безработный Башит К. подтвердил свою причастность к разбойному нападению на дом главы ЦИК.

Фото : ТАСС/Савостьянов

Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову признался в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Официальный представить МВД РФ Ирина Волк рассказала, что подозреваемый является уроженцем одной из республик Средней Азии.

Башит К. несколько лет назад приехал в Россию на заработки, но его обманули с зарплатой. Мужчина также потерял паспорт и в итоге поселился в лесу недалеко от поселка, где живет Элла Памфилова.

Нападение на главу ЦИК было совершено ночью в ее доме в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. Женщина услышала мяуканье кота, спустилась на первый этаж, где на нее набросился предполагаемый злоумышленник.

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