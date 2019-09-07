Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову признал свою вину

Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову признался в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Официальный представить МВД РФ Ирина Волк рассказала, что подозреваемый является уроженцем одной из республик Средней Азии.

Башит К. несколько лет назад приехал в Россию на заработки, но его обманули с зарплатой. Мужчина также потерял паспорт и в итоге поселился в лесу недалеко от поселка, где живет Элла Памфилова.

Нападение на главу ЦИК было совершено ночью в ее доме в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. Женщина услышала мяуканье кота, спустилась на первый этаж, где на нее набросился предполагаемый злоумышленник.