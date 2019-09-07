Шокирующее видео изуверского избиения пьяной матерью своей годовалой дочки

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы села Ивановка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Поводом для расследования стало обращение органов опеки о жестоком обращении матери с годовалой дочкой.

Согласно материалам уголовного дела, 24 августа женщина в состоянии алкогольного опьянения в своем доме жестоко обращалась с ребенком.

В то же время в сети появилось видео как раз этого момента, которое никого не может оставить равнодушным — пьяная женщина ведет себя по отношению к плачущей навзрыд девочке как настоящий фашист. Так называемая мать наносит ей удары по голове и туловищу всем, что попадется под руку, кричит прямо ей в лицо, беспрестанно нецензурно выражается. При этом в кадре мимо проходит ее старший ребенок — пятилетний мальчик.

Ужас вызывает и то, что за кадром слышен голос другой пьяной женщины, которая снимает это видео, но не то что не пресекает происходящее, а еще и комментирует и даже посмеивается.

Большинство комментариев к ролику ретранслировать невозможно — люди в шоке и гневе от увиденного, и желали бы расправы над такой «мамашей».

«Мне плохо от увиденного. Слов нет. Сердце кровью обливается», — написала одна из пользователей.

«Бог мой, не смог досмотреть до конца это видео», — признался другой.

«Слез сдержать невозможно, смотря на этот ад. Надеюсь она получит свое наказание за такое обращение с малышом. А малышке найдут нормальную адекватную маму», — отметил другой.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Омске пьяный дед пытался сжечь в печи двухлетнего внука, впоследствии ребенок скончался.