  1. Пятый канал
  4. Шокирующее видео изуверского избиения пьяной матерью своей годовалой дочки

Шокирующее видео изуверского избиения пьяной матерью своей годовалой дочки

, 20:56 Внимание: шокирующие кадры! 173

В отношении жительницы Приамурья возбуждено уголовное дело.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, ВКонтакте @tramblertv

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы села Ивановка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Поводом для расследования стало обращение органов опеки о жестоком обращении матери с годовалой дочкой.

Согласно материалам уголовного дела, 24 августа женщина в состоянии алкогольного опьянения в своем доме жестоко обращалась с ребенком.

В то же время в сети появилось видео как раз этого момента, которое никого не может оставить равнодушным — пьяная женщина ведет себя по отношению к плачущей навзрыд девочке как настоящий фашист. Так называемая мать наносит ей удары по голове и туловищу всем, что попадется под руку, кричит прямо ей в лицо, беспрестанно нецензурно выражается. При этом в кадре мимо проходит ее старший ребенок — пятилетний мальчик.

Ужас вызывает и то, что за кадром слышен голос другой пьяной женщины, которая снимает это видео, но не то что не пресекает происходящее, а еще и комментирует и даже посмеивается.

Большинство комментариев к ролику ретранслировать невозможно — люди в шоке и гневе от увиденного, и желали бы расправы над такой «мамашей».

«Мне плохо от увиденного. Слов нет. Сердце кровью обливается», — написала одна из пользователей.

«Бог мой, не смог досмотреть до конца это видео», — признался другой.

«Слез сдержать невозможно, смотря на этот ад. Надеюсь она получит свое наказание за такое обращение с малышом. А малышке найдут нормальную адекватную маму», — отметил другой.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Омске пьяный дед пытался сжечь в печи двухлетнего внука, впоследствии ребенок скончался.

Читайте также

Следственный комитет выявил признаки монтажа в видео об избиении в СИЗО «Кресты»

Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля»
+14° Днём +18°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Последние новости

21:59
Фейерверк в честь Дня города в Москве запустили с более чем 30 площадок
21:42
«Сам себя не похвалишь»: Порошенко заявил о роли в обмене граждан РФ и Украины
21:27
«Альянс», «7Б» и другие: как звезды рока зажгли на фестивале «Наши в городе» в Москве
21:15
Вернувшиеся в Киев украинские моряки получили награды и кортики
20:56
Шокирующее видео изуверского избиения пьяной матерью своей годовалой дочки
20:40
«Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября
Молодая любовница Петросяна оказалась копией своей мамы — фото
«Валить и бить»: Нурмагомедов рассказал о планах на вечер — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев