Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко довольно пространно заявил о своей роли в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, который состоялся в субботу, 7 сентября.

« Как пятый президент Украины причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает », — заявил он.

Бывший украинский лидер назвал обмен радостным событием, но как всегда посоветовал «не расслабляться», «так как впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным», намекая на Россию.

Как сообщалось ранее, среди подлежавших обмену были в том числе 24 украинских моряка, которых на провокацию, а именно на нарушение госграницы РФ толкнул именно Порошенко.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, антироссийская риторика команды Порошенко «ставила политические цели выше украинских граждан», а потому обмен во время его президентства был невозможен, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернувшиеся в Киев украинские моряки получили награды и кортики.