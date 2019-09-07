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«Сам себя не похвалишь»: Порошенко заявил о роли в обмене граждан РФ и Украины

, 21:42 Видео 27

Бывший президент Незалежной снова твердит о «коварной» России.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко довольно пространно заявил о своей роли в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, который состоялся в субботу, 7 сентября.

«Как пятый президент Украины причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», — заявил он.

Бывший украинский лидер назвал обмен радостным событием, но как всегда посоветовал «не расслабляться», «так как впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным», намекая на Россию.

Как сообщалось ранее, среди подлежавших обмену были в том числе 24 украинских моряка, которых на провокацию, а именно на нарушение госграницы РФ толкнул именно Порошенко.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, антироссийская риторика команды Порошенко «ставила политические цели выше украинских граждан», а потому обмен во время его президентства был невозможен, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернувшиеся в Киев украинские моряки получили награды и кортики.

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