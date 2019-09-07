Вернувшиеся в Киев украинские моряки получили награды и кортики

Украинские моряки, освобожденные в субботу, 7 сентября, в рамках обмена с РФ, по прилету в Киев награждены орденами и удостоены новых воинских званий, пишет «Экономика сегодня».

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил морякам военные ордена и офицерские кортики, а также присвоил очередные воинские звания.

После медицинского осмотра военнослужащие отправятся по домам.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды РФ во время следования из Черного моря в Азовское. Они были принудительно задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. В отношении 24 моряков было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки в составе группы других задержанных и осужденных в России были переданы Киеву в рамках обмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о списке выданных Россией украинских задержанных и осужденных.