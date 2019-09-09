Те, кому не все равно: Как экоактивисты борятся за спасение природы

На этой неделе в Москве прошел крупный климатический форум городов. Как известно, глобальные задачи экологии трудно решать в одиночку. В условиях изменения климата города по всему миру объединяются. Но экологии теперь можно неплохо заработать и морально, и материально. Экология прямо сейчас — это хайп высшего уровня. Звезды заваливают соцсети спасительными постами. Появляются и новые герои. Весь мир теперь знает Грету Тунберг. Скромная шведская девочка отныне — символ борьбы за спасение природы. На самолетах не летает, пластиком не пользуется. Глядишь, и сильные мира сего тебя заметят. И защищать природу будешь уже не как сердце велит, а как кураторы подсказывают. Мы продолжаем цикл материалов «Всадники катастрофы». Сегодня расскажем о том, как экология стала прибыльным бизнесом.

В Архангельске Андрея Христофорова каждая собака знает. Он вообще к природе близок — «человек-дерево». Хотя по 23 паспортам был и Жераром Депардье и Древархом Просветленным. Наконец, вернулся к корням — снова стал Андреем.

Одни «крылатого» архангелогородца с саженцами называют фриком, другие — общественным деятелем. То, протестуя против вырубки деревьев, на макушку ели полезет, то в мэры решит пойти — лишь бы идею «Вселенского посада» рябин да березок продвинуть.

«Когда люди видят Древарха, они плачут. Это слезы радости. Значит, я могу к ним прийти во сне. Не в кошмарном сне, чтобы они вспомнили: Ой, я же не посадила дерево, а я обещала его посадить», — рассказывает экологический деятель Андрей Христофоров.

На вопрос о том, на что живет его семья, экоактивистов дельного ответа нам не дал. А ведь забота о природе — его основная деятельность.

«Здесь как таковые деньги и не нужны. У нас своя валюта — древархики», — поясняет Христофоров.

Умелые манипуляторы информацией работают не за древархики, а за миллионы долларов. Так, представитель Greenpeace в России усомнился в официальной версии аварии под Северодвинском. Украинскому изданию он заявил, что уверен: проблемы были с неким атомным реактором, которого, к слову, в Северодвинске нет совсем. Но, при этом, тот же представитель ни слова не говорит про строящийся под Киевом могильник для европейских ядерных отходов.

«Нет отличий от того, как тренируют активистов „цветных революций“ с активистами на ниве экологической тематики. Когда информация подносится в искаженном виде, требуются серьезные ответные меры», — критикует председатель межрегионального общественного экологического движения «ОКА» Алан Хасиев.

Едва Россия начала добывать нефть в Арктике, судно Greenpeace взяло курс на платформу «Приразломная». Так называемая «сланцевая революция» в Штатах, а также их же устаревшие атомные станции — это экоактивистам не интересно.

«У них (представителей независимой международной некоммерческой организации Greenpeace — Прим.ред.) нет каких-то особых предпочтений, за исключением борьбы за здоровье собственных карманов. Суммы там такие, что частным лицам они, как правило, непосильны. От этих денег за версту пахнет серьезными корпорациями», — комментирует политконсультант Анатолий Вассерман.

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Французские транспортники объявили бойкот Севморпути — он вредит экологии. Тысячи «зеленых» голосов закричали «Да!» и лишь единицы посчитали — путь через Арктику короче маршрута через Суэцкий канал на треть, а значит, расхода топлива меньше. Кому не выгодна дешевая и быстрая доставка? Самим французским перевозчикам — дольше плывешь, больше денег за транспортные услуги. Озеленять карму и пиариться на экологии сегодня модно. Вот ролик портала «Для взрослых». Любовники «предаются утехам» на замусоренном пляже. Все это под лозунги экоактивистов. А это принц Гарри, что со своей супругой Меган регулярно рассуждают о вреде самолетов. И, при этом, за 11 дней они четырежды частным бортом слетали в отпуск. Но, при этом, запустили очередной проект по защите экологии туристических столиц и в очередной раз призвали поданных британской короны путешествовать только по земле. Сколько раз королевская семья воспользовалась плацкартном никто не спросил. А сервисы по брони отелей и билетов уже потирают руки, мол, покупайте у нас, мы теперь помогаем природе!

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Имя Греты Тунберг теперь тоже знает весь мир. Год назад шестнадцатилетняя шведская девочка стала устраивать пикеты у стен парламента, призывая снизить выбросы CO2. Ее поддержали по всему миру. Она прочитала доклад на форуме в Давосе и перед парламентами Великобритании и Франции, была номинирована на Нобелевскую премию мира, а сейчас ее выступления ждут на конгрессе ООН в Штатах, куда экоактивистка недавно приплыла.

«Некоторые решили сегодня не приходить сюда и не слушать нас. И это нормально. Мы ведь просто дети. Но вы должны услышать голос научного сообщества», — заявляет экоактивистка Грета Тунберг с высокой трибуны.

Пиарщики сходятся во мнении — слишком многое в образе школьницы указывает на то, что она — «продукт маркетинга».

«Без спичрайтеров так невозможно выступить. Обратите внимание на ее пальцы, ее руки. Как она правильно делает акценты. Уж больно быстро ее подхватили не только в СМИ, но и на правительственном уровне», — восхищается маркетолог Чермен Дзотов.

Грету Тунберг поддержал бывший вице-президент США Альберт Гор. Тот, что за час своих лекций по изменениям климата брал 100 тысяч долларов. А также Фонд Сороса, кстати, основной спонсор «цветных революций» по всему миру. Можно лишь предполагать, на кого работает этот бренд, но, после заявлений Греты, шведы стали отказываться от полетов и билеты на поезда подорожали. «Зеленые» получили пятую часть мест в парламенте. А ОПЕК заявил, что Грета представляет угрозу нефтедобывающей отрасли. Экоактивисты все чаще «штурмуют» офисы нефтегазовых компаний.

Экология начинается не с лозунгов, а с каждой поднятой бумажки, уверен Артем Артюшенков. Он — директор своего собственного завода по переработке пластика. Взял кредит, и за два года наладил производство. Конкуренции на этом рынке даже в таком мегаполисе как Санкт-Петербург практически нет. Деньги из воздуха, вернее из мусора. После всей переработки одна тонна пластика продается за 50 тысяч рублей. Берут. Проблема только в том, чтобы набрать нужное количество качественного сырья — пластиковых отходов.

«Население потихоньку привыкает к этому (раздельному сбору мусора — Прим.ред.), ТСЖ и управляющие компании препятствий не чинят. Если заниматься этим планомерно, то раскачать эту тему не только можно, но и нужно! Очень дорого покупать мусор. Если работать только на покупных бутылках, рентабельности нет никакой. У нас поэтому сейчас направление раздельного сбора открылось», — делится Артем Артюшенков.

Если ты не принц, если за тобой никто не стоит, заработать на экологических идеях все равно можно. Может не так быстро и путем проб и ошибок. Правда, тех, кто хочет лишь побыстрее дорваться до легких миллионов, торгуя лицом и лишь стоя под зелеными флагами и получая гранты — гораздо больше. А нагибаться за каждым фантиком — не царское это дело.

Максим Облендер, Елена Буравицкая, Ольга Любимова, Александр Беккер