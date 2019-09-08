Медики сообщили о благотворном влиянии водки на здоровье

Медики рассказали о пользе водки для организма. Как утверждают специалисты, крепкий напиток способен с легкостью победить остеохондроз, передает «МедикФорум».

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Впрочем, радоваться любителям выпить не стоит — речь идет о наружном применении алкоголя. По мнению врачей, водочный компресс поможет побороть боли, которые мучают пациентов при остеохондрозе. Напиток необходимо смешать с медом и нанести полученную смесь на больное место, а затем плотно обернуть целлофаном. Сверху компресс необходимо укутать теплой тканью — например, шерстяным платком или шарфом.

Остеохондроз, отмечают медики, сейчас диагностирован приблизительно у трети населения планеты. В зоне риска чаще всего оказываются люди с неподвижным образом жизни, которые в течение рабочего дня сидят неподвижно.

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