  1. Пятый канал
  4. Медики сообщили о благотворном влиянии водки на здоровье

Медики сообщили о благотворном влиянии водки на здоровье

, 7:26 Видео 280

Врачи утверждают, что крепкий напиток помогает бороться с одним из самых распространенных заболеваний.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Медики рассказали о пользе водки для организма. Как утверждают специалисты, крепкий напиток способен с легкостью победить остеохондроз, передает «МедикФорум».

Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Впрочем, радоваться любителям выпить не стоит — речь идет о наружном применении алкоголя. По мнению врачей, водочный компресс поможет побороть боли, которые мучают пациентов при остеохондрозе. Напиток необходимо смешать с медом и нанести полученную смесь на больное место, а затем плотно обернуть целлофаном. Сверху компресс необходимо укутать теплой тканью — например, шерстяным платком или шарфом.

Остеохондроз, отмечают медики, сейчас диагностирован приблизительно у трети населения планеты. В зоне риска чаще всего оказываются люди с неподвижным образом жизни, которые в течение рабочего дня сидят неподвижно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что онкологи назвали симптомы рака головы и шеи.

Читайте также

+10° Днём +19°
Ночью +9°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

8:45
Единый день голосования стартовал в России
8:35
Около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае
7:48
Видео: Киркоров поздравил Лепса с открытием пироговой в Москве
7:26
Медики сообщили о благотворном влиянии водки на здоровье
6:45
Восток дело важное: Во Владивостоке с успехом прошел ВЭФ — 2019
6:25
Летучая поделилась диетой для стройной фигуры

Сейчас читают

Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе
Фото 18+: Блогер Адель Сергеенкова удалила импланты размером с голову
Летучая поделилась диетой для стройной фигуры

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев