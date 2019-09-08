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Беглов проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга

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Действующий глава города отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе Василеостровского района.

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Фото, видео : ТАСС/Пименов Роман, телеканал "78"

Действующий глава Петербурга Александр Беглов принял участие в Едином дне голосования в Северной столице на избирательном участке, расположенном в школе на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе 8 сентября.

«Сегодня определяем будущее нашего города на пять лет. Я сегодня говорю не как официальное лицо, а как просто обыкновенный житель нашего города», — отметил Беглов во время беседы с журналистами.

В воскресенье, 8 сентября, в городе выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Петербургские избирательные участки в рамках Единого дня голосования открылись в 08:00 по местному времени. Жители Северной столицы смогут сделать свой выбор до 20:00.

На пост главы города, помимо Александра Беглова, претендуют еще два кандидата: Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России». Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов за неделю до голосования. Муниципальных депутатов выберут в 110 округах — предстоит избрать 1560 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Едином дне голосования 8 сентября примут участие около 56 миллионов россиян.

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