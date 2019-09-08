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  4. Королева Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл

Королева Елизавета II разочарована поведением Меган Маркл

, 13:10 37

Герцогиня Сассекская отказалась посетить замок, в котором традиционно каждый год собираются члены королевской семьи, выдумав неправдоподобную отговорку.

Фото : ТАСС/Dominic Lipinski

Меган Маркл не захотела сопровождать Елизавету II в шотландский замок Балморал. Там, по традиции, ежегодно собираются члены королевской семьи. Монаршую особу такое поведение разочаровало, особенно, учитывая то, что супруга принца Гарри уже не в первый раз отказывается посетить частную резиденцию. Об этом сообщает ФАН.

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В прошлом году Герцогиня Сассекская не поехала в Балморал, сославшись на беременность. На этот раз Меган Маркл заявила, что подобная поездка плохо отразится на состоянии ее сына Арчи. Однако этот факт не помешал супруге принца Гарри отправиться одной в Нью-Йорк к своей подруге 7 сентября. Инсайдеры припомнили бывшей актрисе еще несколько «эпизодов».

«Странным образом возраст Арчи не стал препятствием для поездки на Ибицу в день рождения Меган или во Францию ради свидания с Элтоном Джоном. Королева была очень обижена отказом и крайне разочарована ее поведением», — рассказывают источники.

По мнению приближенных к королевской семье, Меган Маркл избегает посещения шотландской резиденции, потому что боится оплошать во время традиционных английских развлечений: стрельбы, охоты и рыбалки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «сбежавшая» от семьи в США Меган Маркл первым делом пошла на йогу.

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