Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в выборах губернатора Петербурга в воскресенье, 8 сентября. Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост главы города, политик приехала на избирательный участок, расположенный на Таврической улице в Центральном районе.

Наблюдатели отмечают, что Единый день голосования в Северной столице проходит организованно, все участки работают в штатном режиме с 08:00. С самого утра к процессу голосования традиционно подключились самые активные избиратели.

Также на каждом участке 8 сентября работают сотрудники полиции. Избиратели приходят голосовать целыми семьями.

8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свой за голос за одного из кандидатов на пост губернатора Петербурга отдал и действующий глава города Александр Беглов.