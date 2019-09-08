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  4. Тихонова и Амосов проголосовали на выборах губернатора Петербурга — видео

Тихонова и Амосов проголосовали на выборах губернатора Петербурга — видео

, 15:06 Видео 53

Кандидаты на пост главы Северной столицы приняли участие в Едином дне голосования.

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Фото, видео : ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Кандидат на пост главы Петербурга от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова приняла участие в выборах губернатора Северной столицы в воскресенье, 8 сентября. Она отдала свой голос, приехав с утра на избирательный участок в детской музыкальной школе № 33 на улице Маршала Новикова в Приморском районе.

Также участие в Едином дне голосования принял еще один кандидат на пост градоначальника от партии «Гражданская платформа» — Михаил Амосов. Он приехал на участок на улице Бутлерова в Калининском районе около 14:00.

5-tv.ru

Наблюдатели отмечают, что выборы проходят организованно. На каждом участке покой граждан охраняют сотрудники полиции, которые следят за порядком. Работники участковой комиссии и волонтеры помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями. Участки будут принимать избирателей до 20:00 по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовала Валентина Матвиенко.

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