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Три звезды советского кино с трагической судьбой

, 15:48 103

Эти актрисы пользовались огромной популярностью, однако не у всех из них сложилась личная жизнь.

Фото : kino-teatr.ru

В советском кинематографе было немало красивых и успешных актрис, однако судьба благоволила им не всегда. Актрису Любовь Орлову считали отечественной «Марлен Дитрих». Телезрители любили ее за роли колхозниц и рабочих девушек, а сама она грезила Голливудом. Артистка постоянно снималась в кино, однако со временем ее стало пугать, что красота угасает. Последние годы жизни Любовь Орлова провела в одиночестве, передает ФАН.

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Еще одна красивая и талантливая актриса, судьба которой сложилась не так, как она хотела, — Светлана Светличная. Яркая артистка постоянно была объектом внимания противоположного пола. Но несмотря на привлекательную внешность, ей все время доставались роли второго плана, а она мечтала о главных. У Светличной так и не получилось сыграть в драматической картине. Из образа роковой красотки она так и не выбралась.

kino-teatr.ru

Изольда Извицкая стала известной в 1956 году, а в 60-е годы ее называли звездой советского кинематографа. Но отношения с коллегами у артистки не складывались. Успех вскружил ей голову, она развелась с мужем и провела остаток своих дней в одиночестве.

kino-teatr.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, актриса Ирина Алферова показалась на публике впервые за долгое время.

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