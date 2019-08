Самые сильные женщины: Кому из знаменитостей покровительствуют звезды

Астрологи уверены, что знак Зодиака влияет на характер человека. Некоторые от природы наделены лидерскими качествами, другие, напротив, чаще плывут по течению и идут на поводу общества. Предсказатели выделили четыре знака, представительницы которых отличаются сильным характером и никогда не останавливаются на достигнутом.

Овны

Первое место в списке занимают Овны. Женщины, рожденные под знаком стихии огня, обладают боевыми качествами и, как правило, добиваются того, что им нужно, чего бы это не стоило.

Алла Пугачева

Пожалуй, одним из ярких представителей этого знака Зодиака является примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Свою творческую карьеру звезда начала строить еще в студенческие годы, а в юности сумела прославиться на весь мир. Альбомы артистки издавались не только в России, но и за рубежом. А с 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов она неизменно признавалась лучшей певицей года.

Анастасия Заворотнюк

Другая российская знаменитость, рожденная под знаком Овна — Анастасия Заворотнюк. Колоссальный успех актрисе принесли съемки в телесериале «Моя прекрасная няня». Образ няни Вики идеально подошел для эмоциональной артистки и прославил ее на всю страну. После этого ее стали чаще звать на съемки и приглашать вести популярные телешоу.

Кира Найтли

Из зарубежных звезд большим успехом может похвастаться Кира Найтли. Рожденная под знаком Овна, актриса стала эталоном красоты и женственности для представительниц прекрасного пола со всего мира. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин, наиболее известные из которых — «Пираты Карибского моря», «гордость и предубеждение», «Призрачная красота», «Анна Каренина».

Львы

Следующими в списке женщин с сильным характером идут Львы. Главные преимущества представительниц этого знака — гордость и уверенность в себе. Благодаря этим качества, львицы могут свернуть любые горы.

Дженнифер Лопез

Одной из ярких представительниц, рожденных под знаком Льва, является Дженнифер Лопез. Актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и даже бизнесвумен — звезда за свою жизнь успела попробовать себя в разных областях и на каждом поприще добилась успеха.

Сандра Буллок

Не меньше прославилась «львица» Сандра Буллок. Мировую известность знаменитости принесли съемки в фильме «Мисс Конгениальность», после чего предложения от знаменитых режиссеров посыпались одно за другим. Звезда снялась в таких известных кинокартинах как «пока ты спал». «Предложение», «Предчувствие», «Дом у озера». У нее одинаково хорошо получалось перевоплощаться в драматических и комедийных персонажей.

Певица Нюша

Российской певице Анне Шурочкиной, более известной как Нюша, только 28 лет. Однако уже она может похвастаться невиданной популярностью. Аншлаги на концертах, первые строчки в хит-парадах, почти пять миллионов подписчиков в Instagram — и это, можно сказать, только в начале творческой карьеры. Не исключено, что на такой успех действительно повлияли звезды.

Стрельцы

Ничуть не меньше других преуспели Стрельцы. Представительницы этого знака Зодиака обладают внутренним стержнем, благодаря которым с легкостью преодолевают все испытания. Они, как правило, всегда достигают поставленных целей, и, если с первого раза сделать это не удается, пробуют снова и снова.

Майли Сайрус

Среди тех, кому удалось много добиться легко и быстро — американская певица и актриса Майли Сайрус. Уже в 11 лет звезда поучаствовала в кастинге сериала «Ханна Монтана» и, несмотря на свой ранний возраст, сумела обойти своих конкуренток. Роль Майли Стюарт принесла ей мировую известность и сделала кумиром миллиона подростков.

К слову, чтобы пройти пробы, 11-летней девочке пришлось сильно постараться, и без упрямства, заложенного в Стрельцах, вряд ли бы что-то получилось.

Тейлор Свифт

Еще одна американская певица, быстро завоевавшая любовь подростков — Тейлор Свифт. Альбом, который мог звезде обрести мировую популярность, она выпустила в 19 лет. И после этого ее песни Love Story и You Belong With Me напевали фанаты с разных уголков планеты. Альбом исполнительницы Fearless получил четыре премии «Грэмми», включая главную номинацию «Альбом года», в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории.

Анна Седакова

Из российских знаменитостей, рожденных под знаком Стрельца, большого успеха удалось добиться Анне Седаковой. Певица, актриса, ведущая и заботливая мать — звезда одинаково хороша во всех амплуа и пользуется популярностью среди фанатов всех возрастов.

Козероги

Дамы, рожденные под знаком Козерога, могут победить любого своей целеустремленностью, холодностью и недоступностью. Они привыкли сами решать свои проблемы и достигать желаемого любыми доступными способами.

Анастасия Волочкова

Из российских звезд в число Козерогов входит Анастасия Волочкова. В прошлом — прима-балерина Большого театра, а сейчас одна из самых прославленных звезд шоу-бизнеса, она внушает зависть своим поклонникам и коллегам, из-за чего даже нередко вступала с ними в перепалки.

Темперамент знаменитости не позволит дать себя в обиду, поэтому, так или иначе, в любом конфликте, она постарается отстоять свою правоту.

Ольга Бузова

Еще одна светская львица с большим числом завистников — Ольга Бузова. За короткий срок из ведущей «Дома-2» звезде удалось превратиться в одну из самых обсуждаемых персон страны. Певица, ведущая, модель — знаменитость не упускает возможности попробовать себя в разных сферах. Однако сотрудничество с ней дешево не обходится. Рекламный контракт с теледивой — один из самых дорогих в России.

Рената Литвинова

Из мэтров российского шоу-бизнеса стоит выделить Ренату Литвинову. За свою жизнь звезда попробовала себя в роли режиссера, актрисы и сценариста. Она дважды становилась Лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» и один раз — Российской государственной премии.

