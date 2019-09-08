«Удовольствие только нарастает»: Лидер группы «Конец фильма» о фестивале «Наши в городе»

Лидер рок-коллектива «Конец фильма» пригласил москвичей и гостей столицы успеть посетить грандиозное музыкальное событие — фестиваль «Наши в городе». Мероприятие в эти минуты проходит в столице на площади Академика Сахарова. По словам Сергея Феликстова, чей коллектив также принимает участие в фестивале, удовольствие от пребывания здесь «нарастает с каждым часом».

«Для меня фестиваль «НАШЕствие как будто в начале экспортировали за пределы МКАДа, а теперь он возвращается в центр. Приятно видеть такой огромный баннер рядом со сталинским неборскребом, и понимать, что «Наши в городе». Надеюсь, количество зрителей к вечеру увеличится, они не будут разочарованы. С каждым часом удовольствие только нарастает, здесь собрались самые разные команды на любой вкус, для тех, кто интересуется рок-музыкой », — сказал лидер «Конец фильма».

Грандиозный подарок жителям и гостям столицы в честь 872-летия города приготовило НАШЕ Радио. Фестиваль проходит два дня — 7 и 8 сентября. Уже в первый день его посетили по меньшей мере 100 тысяч человек. 8 сентября на сцене выступают такие исполнители, как Валерий Сюткин, Гарик Сукачев, рок-группы «Слот», «Ария» и другие.