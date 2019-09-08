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Экс-пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

, 16:40 199

По словам бывшего руководителя специального летного отряда «Россия» Владимира Федорушкина, метеоусловия были крайне сложными.

Фото : ТАСС/Агафонов Владимир

Бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин, который обеспечивает перевозку высших должностных лиц РФ, рассказал на канале НТВ об экстремальной посадке самолета Ил-96 с находившимся на борту президентом страны Владимиром Путиным.

Инцидент произошел во время перелета российского лидера из Москвы в Петербург. Пилот отметил, что в обоих городах в тот момент были крайне сложные метеоусловия, но Путину по делам необходимо было оказаться в пункте назначения.

«И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку», — сказал он.

Федорушкин рассказал, что у него полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода, но все же получилось набрать высоту. Садиться пришлось на залитую водой полосу. По словам экс-командира борта № 1, опасность заключалась в том, что из-за зоны турбулентности при посадке он мог вылететь за пределы посадочной полосы.

Тем не менее, несмотря на сложности, самолет удалось успешно посадить в аэропорту «Пулково». Федорушкин отметил, что экипаж и пассажиры, включая президента, испытали на себе сильные перегрузки.

Командир борта добавил, что тот полет стал самым сложным за всю его 40-летнюю летную карьеру, однако не уточнил, когда именно он был осуществлен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два истребителя швейцарских ВВС поднялись в небо над Женевой и на протяжении нескольких минут сопровождали передовой самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией и журналистами кремлевского пула.

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