Песков о сопровождении истребителями ВВС Швейцарии: «Акт гостеприимства»

Два истребителя швейцарских ВВС поднялись в небо над Женевой и на протяжении нескольких минут сопровождали передовой самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией и журналистами кремлевского пула. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале ПУЛ№3.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, находившийся на этом борту, сообщил, что это не первый подобный случай.

« Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства », — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, а также журналисты кремлевского пула, направлялись во Францию, где позднее в понедельник, 19 августа, российский президент Владимир Путин проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Подобная ситуация с «внезапным» сопровождением российского самолета специального летного отряда произошла в ноябре 2016 года, когда швейцарские истребители также поднялись в небо к борту с членами делегации и кремлевским пулом, направлявшимся на саммит АТЭС в Перу. Позже посольство России в Швейцарии направило ноту в МИД республики с просьбой разъяснить действия ВВС страны.

Путин тогда призвал расценивать этот инцидент как «почетный эскорт».

В 2018 году истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова, летевший из Женевы в Москву.

Ранее сегодня в Кремле сообщили, что Путин и Макрон обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

5-tv.ru публиковал мнение одного из французских политиков — Юбера Ведрина, который считает, что Париж торопится помириться с Москвой.