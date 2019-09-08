ЦИК уличил движение «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о порядка 30 нарушениях в ходе Единого дня голосования, которые на самом деле были зафиксированы в ходе выборов предыдущих кампаний. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

« Вот на 17 часов сегодняшнего дня выявлено около 30 фактов дублирования жалоб из прошлого », — приводит слова Памфиловой «Экономика сегодня».

Она пояснила, что чаще всего якобы выявленные нарушения дублируются с выборов 2014 года. Глава ЦИК напомнила, что «Голос» уже уличали в подобных недобросовестных действиях на выборах президента России, мэра Москвы в 2018 году, а также на отдельных региональных выборах. Вместе с тем она заверила, что в ЦИКе с вниманием относятся к результатам деятельности «Голоса».

Ранее сегодня 5-tv.ru сообщал, что координатор движения «Голос» Владимир Егоров задержан в Москве за хулиганство.