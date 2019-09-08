ЦИК: Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 83,61% после обработки 0,1% протоколов. Такие данные обнародовал ЦИК.

Его ближайший соперник, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, набирает 11,23% голосов.

Далее идет Надежда Тихонова от «Справедливой России» с результатом в 5,16%.

Всего в Северной столице в Единый день голосования были открыты 1 944 избирательных участка. Помимо этого, 62 участка работали в Ленинградской области и 15 — в Псковской области.

Наблюдатели отметили, что выборы прошли организованно. На каждом участке покой граждан охраняли сотрудники полиции.

8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга.