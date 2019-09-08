Глава ЦИК назвала состоявшимися выборы на всех участках России

В Центризбирком не поступало данных о каких-либо серьезных нарушениях на выборах 8 сентября, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление избирателей. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦИК Элла Памфилова.

«По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях», — цитирует Памфилову «Экономика сегодня».

Председатель Центризбиркома отметила, что в отличие от предыдущих выборов, ни на одном из избирательных участков голосование не было признано недействительным.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Элла Памфилова уличила движение в защиту прав избирателей «Голос», сообщившее о трех десятках нарушений в ходе выборов 8 сентября, в использовании записей прошлых лет.