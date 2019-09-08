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Глава ЦИК назвала состоявшимися выборы на всех участках России

, 23:35 21

Выборы разного уровня проходили в Единый день голосования во всех 85 регионах страны. Серьезных нарушений, которые бы поставили под сомнение результаты выборов, пока нет, отметила Элла Памфилова.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

В Центризбирком не поступало данных о каких-либо серьезных нарушениях на выборах 8 сентября, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление избирателей. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦИК Элла Памфилова.

«По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях», — цитирует Памфилову «Экономика сегодня».

Председатель Центризбиркома отметила, что в отличие от предыдущих выборов, ни на одном из избирательных участков голосование не было признано недействительным.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Элла Памфилова уличила движение в защиту прав избирателей «Голос», сообщившее о трех десятках нарушений в ходе выборов 8 сентября, в использовании записей прошлых лет.

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