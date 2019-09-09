«Выборы прошли на самом высоком уровне»: Беглов оценил избирательный процесс в Петербурге

После обработки четверти протоколов Александр Беглов набирает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 64,86% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Вечером в воскресенье, 8 сентября, после закрытия всех избирательных участков для подсчета голосов, глава города принял участие в пресс-конференции. Отдельно Александр Беглов пообщался с корреспондентом МИЦ «Известия». Он рассказал, что чувствовал в течение дня, пока шло голосование.

«Настроение хорошее, но конечно было волнительно, как пройдут выборы. Доверят, не доверят мне — всегда волнуешься. Но я хочу сказать, что выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне, не было никакого шоу. Я хочу сказать слова благодарности своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Они представили свои программы, мы практически друг друга не критиковали. И в очередной раз Санкт-Петербург подтвердил, что он действительно является культурной столицей», — отметил Александр Беглов.

Также он подтвердил, что Петербург продолжит работать с федеральным центром для улучшения качества жизни в городе на Неве.

«С Федеральным центром мы работали и будем продолжать работать. И никуда мы от этого не денемся. Это госпрограмма, национальные проекты. Ряд других перспективных моментов. Никуда мы не денемся от федерального центра, они финансируют много программ по Санкт-Петербургу. Много федеральных структур находится в Санкт-Петербурге. Мы взаимодействуем и будем дальше взаимодействовать», — заявил глава Петербурга.

Поделился Александр Беглов и планами на ближайшее будущее. По его словам, предстоит решить множество задач.

«Если говорить о завтрашнем дне, он начнется обыкновенно, как обычный рабочий день. Сперва оперативка, подведение итогов прошлой недели, постановка задач на следующую неделю. И еще это подготовка к зиме, бюджет Санкт-Петербурга на 2020–2023 годы. Но и хорошая погода, нам нужно завершить благоустройство, ремонт дорог и строительство новых дорог. Текущая работа, так и будет продолжаться», — заключил Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова назвала состоявшимися выборы на всех участках России.