Новый формат: за какими профессиями будущее?

, 12:14 Эфирная новость 15

В России запущен национальный проект под названием — «Производительность труда и поддержка занятости». Как уловить тренды и какие специалисты скоро будут наиболее востребованы?

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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В России запущен национальный проект под названием — «Производительность труда и поддержка занятости». Как уловить тренды, какие специалисты будут востребованы и на кого надо учиться, чтобы через несколько лет иметь достойную работу и высокую зарплату разбирался Роман Ишмухаметов.

От его работы искры разлетаются по сторонам. Да и трудится Валерий, что называется, с огоньком. Иначе — не стал бы лучшим сварщиком Москвы.

«Зарплата хорошая, конечно, высокая, высокооплачиваемая. Сварщиков ценят и оплачивается она хорошо», — рассказывает сварщик Валерий Онищенко.

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«Все профессии важны», но вот «нужны» сегодня далеко не все. Из почти миллиона открытых вакансий в базе Роструда — около половины приходится на тех, кто работает вне офиса. Белым воротничкам — на рынке труда тяжелее. Юристов потихоньку заменяют мобильные приложения, которые уже сегодня способны, на расстоянии изучить, скажем, любой договор на предмет «подводных» камней. Перенасыщен рынок и экономистами, и пиарщиками, и маркетологами. А вот разобрать двигатель грузовика на сотни частей, выявить дефект, исправить и собрать — пока может только человек. XXI век диктует свои реалии. Современным наладчикам, сварщикам, плотникам необходимо учиться использовать новые технологии в своей работе. И на переобучение государство в ближайшие пять лет потратит больше пятидесяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта.

Рабочая специальность сегодня — это не только тяжелый физический труд и монотонные действия у станка. Понадобятся не только золотые руки — но и золотая голова.

Это готовы подтвердить не только работники пока экзотического направления — реверсивного инжиниринга, специалисты которого создают 3D-модели образца той или иной продукции, чтобы потом быстро сделать необходимое количество копий. Об усложнении, совершенствовании работы говорят даже представители такой консервативной, казалось бы, профессии как электрики.

«Новые технологии. Сам монтаж меняется, внедряется компьютеризация. Компьютеры, если ты умеешь работать на компьютере, знаешь английский язык, умеешь программировать, собирать щиты и понимать схемы, то ты умный электрик, ты лучший», — рассказывает участник чемпионата World Skills электрик Алексей Макшак.

Не отставать поможет государство. Особенно тем, кому за пятьдесят — таких в России около двенадцати миллионов. Профессия Виктории Назаровой вэб-дизайнер гораздо младше ее самой. И казалось бы — где тут конкурировать с теми, кто родился с гаджетами в руках?!

«Как это говорят дети, когда они увидели, что учитель пользуется гаджетом, они сказали — вы в тренде. Я тоже считаю, что любой педагог современный должен быть в тренде», — рассказывает Виктория.

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Десятки миллиардов государство собирается потратить и на помощь компаниям, готовых модернизировать свои производства. Часть работы ведь и действительно может выполнять техника, но чем совершеннее она, тем более грамотным должен быть специалист, который за нее отвечает. С точки зрения работодателя — и машина, и человек — все это ресурсы, но главное — как расставить приоритеты.

«Автоматизированные системы производства, но хочу сказать, без такой самоотдачи со стороны наших рабочих, без желания перейти на следующий уровень по качеству работ — все эти интегрированные системы, роботизированные системы — это все не будет работать», — считает директор Департамента промышленности строительного концерна Андрей Сазонов.

Уже сейчас в России немало фабрик и заводов с новой организацией труда. В первую очередь речь идет о чистых и светлых помещениях с современным оборудованием. А еще об организации непрерывного процесса обучения для рабочих. Такая система уже показала свою эффективность и теперь принято решение постепенно внедрять ее на остальных производствах. И именно на то, чтобы сделать работу людей легче и приятнее государство готово вкладывать миллиарды рублей.

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