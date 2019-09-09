«Прелесть!»: Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок, создателем которого стала ее старшая дочь Евангелина. Девочка сделала селфи с умилительно спящей на заднем фоне мамой. Подписчики суперзвезды пришли в восторг от фотографии и необычайно удивились тому, что их кумир вообще когда-то спит.

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«Ева любит запечатлеть нас », — подписала пост знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы наперебой начали шутить о том, что даже в собственном доме звезда не может отдохнуть от внимания «папарацци». Многие фанаты артистки отметили — ее совместная «спящая» фотография с дочкой — очень трогательная и милая.

«Самое милое, уютное, домашнее фото»;

«Папарацци везде!»

«Неужели Лобода когда-то спит?!»

«Ну, что за прелесть!» — написали фолловеры.

В мае прошлого года Светлана Лобода родила Евангелине сестричку — Тильду. Однако до сих пор поклонники певицы не знают, кто является отцом ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода показала фото младшей дочки Тильды.