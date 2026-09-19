Верховная рада Украины ушла на длительные каникулы из-за кризиса

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Пленарные заседания не будут проводиться 26 дней.

Верховная рада Украины ушла на длительный перерыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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На фоне острого финансового кризиса Верховная рада Украины прервала пленарные заседания. Об этом 19 сентября в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, Рада снова ушла на большой перерыв в пленарных заседаниях почти на месяц — а именно на 26 дней, с 17 сентября по 13 октября.

Как пояснил парламентарий, решение было обусловлено значительными сложностями при голосовании по законопроектам, которые касаются выполнения международных обязательств страны.

Сложившаяся ситуация вызвала бюджетные затруднения. В результате украинские власти отложили до декабря расходы на капитальный ремонт и возведение социальных объектов, к которым относятся школы, больницы и укрытия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-подполковник Службы безопасности Украины предрек скорый крах Зеленского. Предстоящая зима может стать последней главы киевского режима на его текущей должности из-за ослабления позиций и ряда проблем.

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