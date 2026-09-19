Флирт с одной, предложение другой: сын Алены Свиридовой собрался жениться
Пока избранница ждала в Москве, Григорий весело проводил время с новой подругой на реалити-шоу.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко сделал предложение своей девушке
Сын певицы Алены Свиридовой — 22-летний Григорий Мирошниченко — сделал предложение своей возлюбленной Арине Соловьевой. Об этом стало известно из социальных сетей избранницы.
Девушка ответила согласием. Сразу после помолвки она опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце.
Арина, с которой Григорий состоит в отношениях уже несколько лет, однако не сопроводила кадр подробным комментарием. Однако поклонники сразу все поняли.
Новость о намерениях Григория жениться появилась вскоре после обсуждения его участия в реалити-шоу про выживание сыновей и дочерей знаменитостей на необитаемом острове.
В одном из выпусков проекта он отправился на задание вместе с Умой Кристовской — дочерью солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского. Испытание больше походило на свидание.
Во время встречи Григорий решил позвонить своей девушке Арине, которая находилась в Москве. Положение дел новоиспеченной невесте не понравилось.
Молодой человек позже признавался, что его избранница может ревновать, но он готов объяснить ей ситуацию. Теперь, судя по всему, пара решила перейти к следующему этапу отношений.
Мирошниченко и Соловьева вместе учатся в ГИТИСе на актерском факультете. Ранее Григорий рассказывал, что в начале знакомства девушка не знала о его знаменитой матери.
Алена Свиридова поддерживает отношения сына и не раз публиковала совместные фотографии с молодыми людьми.
Григорий Мирошниченко — младший сын Алены Свиридовой от отношений с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. У певицы также есть старший сын Василий, который родился в браке с Сергеем Свиридовым. Сейчас он живет в Канаде и работает программистом. В январе 2026 года Василий сделал исполнительницу бабушкой — у него родилась дочь.
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