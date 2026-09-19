ЦИК: на выборах зафиксированы три нарушения, виновные наказаны

Элла Памфилова отметила, что причастных отстранили.
Фото: Геодакян Артем/ТАСС
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Памфилова сообщила о трех нарушениях на выборах, все виновные понесли наказание
В информационном центре Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) глава государственного органа Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму зафиксированы три случая нарушения. По ее словам, все виновные понесли наказание.
«Мы выявили у нас три нарушения за все время, и мы тут же сегодня с утра отреагировали», - рассказала председатель ЦИК.
По ее словам, решительные меры были приняты быстро.
«Кого надо наказали, кого надо отстранили», — отметила Памфилова.
Такая оперативность повышает доверие граждан, подчеркнула Памфилова. Она также добавила, что ЦИК помогает выявлять все возможные нарушения и быстро на них реагировать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на московскую платформу электронного голосования продолжается мощная кибератака. Еще утром 19 сентября появились данные о том, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве ночью без перерывов подвергалась сетевой диверсии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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