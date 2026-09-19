Миллисекундный сбой поверг авиасообщение Британии в хаос

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Один запрос поставил под угрозу более двух тысяч рейсов.

Причины переносов и отмены рейсов в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

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NATS: миллисекундный сбой поверг авиасообщение Британии в хаос

Технический сбой, который длился миллисекунду, вызвал масштабные перебои в воздушном сообщении Великобритании. Об этом сообщили в Национальной службе управления воздушным движением Великобритании (NATS).

Неполадка произошла еще 8 сентября. Из-за нее были отменены, задержаны или перенаправлены более двух тысяч рейсов.

«Все это произошло за миллисекунду», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в системе NATS, которая координирует воздушное движение в стране. Как выяснили специалисты, проблема возникла из-за одновременной обработки двух запросов.

Сначала система получила ручной запрос на присвоение кода воздушному судну. Практически сразу после этого поступила более приоритетная задача, которая прервала обработку первого запроса. Корректно завершить ее система уже не смогла.

В результате были повреждены выходные данные, а затем и последующие обновления информации о воздушном движении.

Несмотря на крайне короткую продолжительность первоначального сбоя, последствия оказались значительно масштабнее самой технической неполадки.

Из-за нарушения работы системы диспетчерам пришлось корректировать движение воздушных судов, что привело к задержкам, отменам и перенаправлению рейсов.

Расследование инцидента продолжается. Специалисты должны установить точную причину сбоя и определить, какие изменения необходимо внести в систему, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.

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