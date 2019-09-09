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  4. У берегов США затонуло грузовое судно — ведется поиск четырех человек

У берегов США затонуло грузовое судно — ведется поиск четырех человек

, 13:14 Эфирная новость 17

На перевозившем автомобили корабле находились граждане Южной Кореи.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Масштабная поисковая операция в эти минуты идет у атлантического побережья США. Там перевернулось грузовое судно, которое перевозило автомобили.

На борту начался пожар, но спасателям удалось эвакуировать 20 человек. Однако еще четверо пока числятся пропавшими без вести.

Известно, что это граждане Южной Кореи. По некоторым данным, они могут быть заблокированы в машинном отделении, добраться туда — довольно сложно. В Сеуле решают вопрос об отправке к месту аварии своих специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на судне с россиянами в Германии. Известно, что ранения получил один из граждан России. 

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